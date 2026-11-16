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ЕВРАЗ запустил в Нижнем Тагиле программу корпоративного волонтерства

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. ЕВРАЗ запустил программу корпоративного волонтерства для сотрудников. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций предприятия.

Инициатива открыта для всех работников независимо от должности и региона. Программа включает благотворительные акции, обучающие вебинары и грантовый конкурс волонтерских проектов. Приоритетные направления включают помощь городам присутствия и поддержку детей. Также компания будет продвигать здоровый образ жизни. Особое внимание уделят помощи социально незащищенным гражданам.

Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 21 декабря 2026 года. Сотрудники смогут получить финансовую поддержку до 50 тыс. руб. Они также получат организационную помощь для реализации своих идей. К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Качканаре и Таштаголе. Заявку можно подать лично или от инициативной группы.

В команду проекта могут войти другие работники, члены семьи, друзья и соседи. Для заинтересованных сотрудников пройдут обучающие вебинары. Итоги конкурса объявят до 25 января 2027 года. Проекты-победители получат поддержку для реализации. Работы пройдут с 1 марта по 31 августа 2027 года.

«Мы особенно ценим уже сложившиеся волонтерские инициативы сотрудников. В новом движении мы хотим поддержать активных коллег», — отметила вице-президент по корпоративным коммуникациям ЕВРАЗа Мария Курносова. По ее словам, компании важно помочь сотрудникам лично участвовать в позитивных изменениях и воплощать идеи в жизнь.

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