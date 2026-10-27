От детских площадок до реабилитации

Металлургическая компания ЕВРАЗ продолжает финансировать социальные проекты и развитие городской инфраструктуры в Свердловской области. В сентябре и октябре 2026 года компания сообщала о поддержке реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, обновлении школьной спортивной площадки, благоустройстве общественных пространств, развитии библиотек и программах детского отдыха. Среди направлений работы — создание доступной среды, поддержка семей и расширение возможностей для образования и досуга жителей городов присутствия.

Одним из направлений социальной политики компании остается помощь детям. В октябре ЕВРАЗ объявил о запуске нового сезона программы «ЕВРАЗ — детям», на реализацию которой направят 6,2 млн руб. Участниками станут более 250 детей с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Тагила и Качканара.

Программа действует с 2007 года и предусматривает комплексную поддержку детей и их семей. Для участников организуют занятия арт-, фото- и иппотерапией, а в Качканаре также акватерапию в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо реабилитационных занятий, проект включает психологическую помощь родителям, консультации дефектологов и реабилитологов, социальное такси и услугу няни-ассистента, позволяющую временно обеспечить уход за ребенком.

С момента запуска программы на мероприятия «ЕВРАЗ — детям» в Свердловской области направлено более 56 млн руб. Ежегодно в рамках проекта проводят около 800 индивидуальных занятий изобразительным искусством и организуют более 20 творческих выставок. Такой подход позволяет сочетать реабилитацию с развитием коммуникативных навыков, творческих способностей и социальной адаптацией детей.

Еще одно направление — создание условий для развития и общения детей с различными особенностями здоровья. В сентябре компания сообщила о передаче социальным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара 45 комплектов развивающих книг для детей с ограниченными возможностями здоровья. На приобретение тактильной литературы направили около 500 тыс. руб. Издания с рельефными изображениями и объемными элементами предназначены в том числе для незрячих и слабовидящих воспитанников.

Поддержка распространяется и на медицинскую инфраструктуру. В числе инициатив, получивших финансирование в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», — проект «Территория комфорта» для паллиативного отделения детской городской больницы Нижнего Тагила. На его реализацию компания направила 700 тыс. рублей. Проект предусматривает создание пространства, где дети смогут рисовать, смотреть мультфильмы и играть, а родители — участвовать в мастер-классах и получать эмоциональную поддержку.

Важную роль в социальной политике ЕВРАЗа занимает развитие инфраструктуры, которой могут пользоваться не только сотрудники предприятий и их семьи, но и другие жители городов. В октябре в Нижнем Тагиле представили обновленную спортивную площадку на территории школы № 81. На реализацию проекта «Школьная спортивная площадка как центр развития спортивного мастерства» компания направила 690 тыс. руб.

На площадке отремонтировали ограждение, установили две баскетбольные стойки, волейбольную стойку с сеткой и нанесли разметку. Здесь планируют проводить тренировки и соревнования по стритболу и уличному волейболу, а также формировать школьные сборные команды. Заниматься на обновленной площадке смогут и жители микрорайона.

Проект стал одним из 13 победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле в 2026 году. Всего на поддержку инициатив в городе компания выделила 7,5 млн руб. В число проектов вошли оснащение паллиативного отделения, создание инклюзивных пространств для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского технического творчества, спортивные программы и благоустройство общественных зон. Реализация инициатив рассчитана на 2026–2027 годы.

В Качканаре компания также поддержала благоустройство общественного пространства «Бисер». На второй этап проекта выделили 350 тыс. руб. На территории 11-го микрорайона ранее появились игровой комплекс, карусель, песочница, скамейки, цветники и теневой навес. Продолжение работ направлено на развитие пространства для семейного досуга.

Еще один пример поддержки городской среды — открытие в поселке Валериановске Качканарского муниципального округа обновленной модельной библиотеки. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысили 2,3 млн руб. При этом благодаря участию компании удалось привлечь 8 млн руб. федерального софинансирования на комплексный ремонт учреждения. Проект реализован в рамках национального проекта «Семья».

Отдельное направление социальной работы — развитие образовательных и творческих проектов для детей и подростков. В конце сентября компания объявила о старте нового сезона программы «ЕВРАЗ: Люди будущего», рассчитанной на школьников и студентов Урала и Сибири. Участникам предстоит разработать проекты по теме «Экосистема для жизни», затрагивающие вопросы экологии, цифровой безопасности, профориентации, культуры отношений и командной работы.

На Урале к программе присоединились 23 команды из Нижнего Тагила и Качканара, в Сибири — 40 команд из пяти муниципалитетов. Участники работают над собственными инициативами, учатся проектному мышлению и ищут решения для актуальных задач своих городов.

Развитию молодежных инициатив способствует и грантовая программа «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В сентябре в Нижнем Тагиле начал работу центр развития уличных искусств «Элемент», получивший 500 тыс. руб. от компании. Пространство объединяет брейк-данс, граффити и диджеинг, занятия проводятся бесплатно. Такие площадки позволяют подросткам и молодежи заниматься творчеством, осваивать новые навыки и участвовать в культурной жизни города.

Социальные инвестиции компании охватывают не только образовательные и досуговые проекты, но и поддержку семей сотрудников. По данным ЕВРАЗа, в рамках летней оздоровительной кампании 2026 года более 2,1 тыс. детей работников компании отдохнули в загородных лагерях Нижнего Тагила и Качканара. На организацию отдыха направили около 102 млн руб. Для детей провели 20 смен продолжительностью от 14 до 21 дня в пяти лагерях.

Важной составляющей долгосрочной работы остается развитие городской инфраструктуры. В Нижнем Тагиле продолжается создание Центра профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. В проект планируется вложить около 1,4 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗа. В центре будут готовить специалистов рабочих профессий, проводить повышение квалификации работников предприятий и профориентационные мероприятия для школьников. Хотя проект связан с подготовкой кадров для промышленности, его социальный эффект заключается в расширении возможностей получения востребованной профессии и обучения в родном городе.

Текущая социальная деятельность ЕВРАЗа включает как адресную помощь отдельным категориям жителей, так и создание инфраструктуры общего пользования. Как развитое современное предприятие, ЕВРАЗ организовывает доступные реабилитационные программы, развивает городскую среду, обустраивает спортивные площадки, образовательные и молодежные центры. Все эти направления объединены стремлением компании расширить возможности для обучения, общения и досуга в городах присутствия.