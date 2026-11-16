Рустам Галямов провел выездной прием жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Кировском районе Екатеринбурга состоялся выездной прием граждан с участием временно исполняющего полномочия главы города Рустама Галямова, его профильных заместителей и руководителей органов городской администрации. Как сообщает департамент информполитики горадминистрации, в приеме участвовали сотрудники контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, общественных организаций и управляющих компаний

По предварительной записи, которая велась с 9 по 12 ноября, на встречу записались свыше 110 человек. Сам Рустам Галямов обозначил выездной формат как новую регулярную практику.

«Сегодня мы начинаем практику выездных встреч с жителями. Первой площадкой стал Кировский район — именно отсюда поступало больше всего обращений и жалоб. Диалог с жителями обязателен: важно напрямую обсудить с горожанами волнующие их вопросы и дать необходимые разъяснения. Вместе со мной на встрече работают заместители и руководители профильных департаментов, чтобы охватить как можно больше направлений. Такой формат станет регулярным: встречи пройдут во всех районах Екатеринбурга», — подчеркнул он.

Основной массив обращений касался вопросов жилищно-коммунального хозяйства — в частности, содержания общего имущества и придомовых территорий, работы управляющих компаний, а также капитального ремонта. Кроме того, жители поднимали темы благоустройства, функционирования общественного транспорта, установки и обновления остановочных комплексов, реконструкции образовательных учреждений, а также содержания парков и скверов.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Городке чекистов — объекте культурного наследия. В ходе встречи Рустам Галямов обсудил с представителями жителей состояние здания. Горожан беспокоят состояние кровли и фасадов, перенос сроков капитального ремонта, а также качество водоснабжения. По итогам обсуждения глава города поручил продолжить взаимодействие с профильными структурами и проработать вопросы ремонта здания.

Часть вопросов была адресована не напрямую главе города, а его заместителям и руководителям департаментов. Так, жительница Юлия Залаева обратилась к исполняющему обязанности заместителя Главы Екатеринбурга Владимиру Гейко с проблемой, возникшей после капремонта системы отопления в ее квартире: в помещении появился постоянный низкочастотный гул, особенно ощутимый в ночное время. По словам женщины, ранее она неоднократно пыталась решить вопрос через управляющую компанию и иные инстанции, поэтому возможность прямого диалога с представителями администрации оказалась для нее особенно ценной. Владимир Гейко поручил директору управляющей компании разобраться в ситуации и принять меры по устранению шума.