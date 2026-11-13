Екатеринбург получит еще десять новых трамваев до конца декабря

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Екатеринбург до конца декабря получит еще 10 трехсекционных трамваев, закупленных в рамках транспортной реформы. Всего город приобрел 50 новых вагонов, 40 из них уже доставлены, а 36 ежедневно выходят на маршруты, сообщил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

«Благодаря личному участию губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера мы продолжаем обновление транспорта. В этом году был заключен контракт на поставку 50 трехсекционных трамваев, из которых 40 уже в городе. Из них 36 уже ежедневно выходят на маршруты. Еще 10 оставшихся будут привезены до конца декабря», — заявил Р. Галямов.

Новые вагоны относятся к модели 71-639 «Кастор», которую производит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Они рассчитаны на перевозку около 200 пассажиров, имеют полностью низкий пол, оснащены климат-контролем, мультимедийными экранами, системой безналичной оплаты и оборудованием для маломобильных пассажиров. Трамваи также адаптированы к климатическим условиям Урала.

Новый подвижной состав планируется использовать на наиболее востребованных направлениях, в том числе связывающих Академический район и микрорайон ЖБИ с другими частями города. Закупка 50 вагонов стала крупнейшим обновлением трамвайного парка Екатеринбурга за последние десятилетия. Контракт заключен на условиях лизинга, его стоимость составляет около 11 млрд руб. Половину расходов на приобретение транспорта взял на себя областной бюджет.

Обновление трамваев является частью транспортной реформы Екатеринбурга, которая затрагивает также автобусное и троллейбусное сообщение. В частности, город получил 55 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Кроме того, в рамках обновления автобусного парка закуплено 90 машин, почти все они уже доставлены в уральскую столицу.

Реформа предполагает обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети и повышение качества обслуживания пассажиров. В 2025 году Екатеринбург также приобрел 15 трамваев, 50 троллейбусов и 30 автобусов разного класса.