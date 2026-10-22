В Екатеринбург до 25 декабря прибудет новая партия трехсекционных «Касторов»

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. В Екатеринбург до 25 декабря 2026 года прибудет новая партия трехсекционных трамваев модели «Кастор». Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

В декабре в Екатеринбург придет партия из 18 «Касторов». Поставщик трамваев — Усть-Катавский завод в Челябинской области (входит в «Роскосмос»). Трамваи низкопольные и вмещают около 260 пассажиров. Вагоны оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты, оборудованием для маломобильных пассажиров и мультимедийными комплексами.

Всего по контракту город должен получить 50 трамвайных вагонов. На данный момент в город пришли 32 трамвая. Они уже распределены в трамвайных депо «Гортранса». Сейчас «Касторы» перевозят пассажиров по маршрутам №№ 6, 8, 13 и 16. По мере поступления их распределят по другим маршрутам, в первую очередь — на 14‑й и 15‑й маршруты.

Трамваи закуплены на условиях лизинга. На эти цели направлено 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта. Поставка всей партии позволит полностью обновить подвижной состав на нескольких наиболее востребованных маршрутах.

В прошлом году для Екатеринбурга закупили 15 трехсекционных трамваев «Кастор». Поставка нового подвижного состава — часть масштабной транспортной реформы и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Курирует направление заместитель главы города Александр Толкачев. В общей сложности по всей Свердловской области до 2030 года планируется обновить более 1,3 тыс. ед. общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.