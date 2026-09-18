В Екатеринбурге новые трехсекционные трамваи «Кастор» выйдут на новый маршрут

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В Екатеринбурге новые трехсекционные трамваи «Кастор» выйдут на маршрут № 8 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей». Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Маршрут трамвая № 8 — один из наиболее востребованных в городе, уточнили в пресс-службе предприятия. Поставщик трамваев — Усть-Катавский завод в Челябинской области ( входит в «Роскомос»). В предприятии пояснили, что в трамвайной сети города это один из самых востребованных маршрутов. «Касторы» по мере прибытия новых вагонов в парк направят еще на маршруты № 15 «Вторчермет» — «40 лет ВЛКСМ» и № 14 «Керамическая» — «Фрезеровщиков». Сейчас эти модели курсируют по направлениям №6, 18, 16, 13.

Трамваи полностью низкопольные и вмещают около 260 пассажиров. Вагоны оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты, оборудованием для маломобильных пассажиров и мультимедийными комплексами. О планах продолжить обновление трамвайного парка объявили в марте текущего года губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новые трамваи закуплены на условиях лизинга. На эти цели направлено 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта. Поставка подвижного состава планируется до конца 2026 года. Поставка всей партии в объеме 50 вагонов позволит полностью обновить подвижной состав на нескольких наиболее востребованных маршрутах.

В прошлом году для Екатеринбурга закупили 15 трехсекционных трамваев «Кастор». Поставка нового подвижного состава — часть масштабной транспортной реформы и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности по всей Свердловской области до 2030 года планируется обновить более 1,3 тыс. ед. общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.