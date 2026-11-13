Более 40 млн рублей на развитие спорта получит Свердловская область из госбюджета

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Семь спортивных организаций Свердловской области стали победителями конкурсного отбора Российского спортивного фонда «Спорт — это формат жизни». Регион получит финансовую поддержку в размере более 40 млн руб.

Поддержку в размере 19,4 млн руб. получит Центр адаптивного спорта «Родник» на проект «СПОРТКОД: невозможное — возможно». Он предусматривает создание единой цифровой платформы адаптивного спорта, проведение соревнований, фестивалей и просветительских мероприятий, сообщает департамент информполитики региона.

Еще более 9,7 млн руб. получит спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва на проект по раннему физическому развитию и спортивной подготовке детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Средства направят на приобретение оборудования для следж-хоккея, фехтования на колясках, горнолыжного спорта, плавания, гидрореабилитации и оборудования виртуальной реальности.

В число победителей также вошли региональные федерации прыжков на батуте, биатлона и лыжных гонок, спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова, нижнетагильская спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва имени Михалины Лысовой.

«Поддержка даст дополнительные возможности в реализации на Среднем Урале значимых инициатив в сфере спорта. На региональном уровне продолжим поддерживать и развивать спорт — в 2026 году на эти цели было заложено порядка 9 млрд руб. И, конечно, благодарю команды спортивных организаций за идеи и инициативы, которые делают физкультуру и спорт интереснее и доступнее для каждого уральца», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.