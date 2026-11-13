УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Подтвердило готовность города к отопительному сезону Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Вручил паспорт готовности временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Рустаму Галямову руководитель Управления Андрей Таранов, сообщает департамент информполитики горадминистрации. Документ подтверждает выполнение муниципалитетом необходимых требований, обеспечивающих надежную, безопасную и бесперебойную работу объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в текущем отопительном сезоне.

Контролировала в оперативном режиме подготовку городского хозяйства к работе в зимних условиях администрация Екатеринбурга. Во время подготовки объектов коммунального комплекса и городского хозяйства города к холодам проделана следующая работа:

• проведены четыре этапа гидравлических испытаний трубопроводов;

• заменено 33,5 км тепловых сетей;

• подготовлено к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3тыс. 800 км тепловых сетей;

• на тепловых источниках сформированы основной и резервный запасы топлива.

«В ходе подготовки к отопительному периоду комиссиями районных администраций и Департаментом жилищного и коммунального хозяйства проведена оценка обеспечения готовности более 9 тыс. потребителей тепловой энергии, в том числе 8 тыс. 126 жилых домов и 1 270 объектов социальной сферы, 82 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, семь организаций, являющихся владельцами тепловых сетей, расположенных на территории уральской столицы», — рассказали в департаменте.