В Екатеринбурге «Лорри» не платило зарплату сотням сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. В Екатеринбурге логистическая компания «Лорри» накопила задолженность по выплате заработной плате с июня по октябрь 2026 года на сумму свыше 26 млн руб. перед 308 работниками.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности данного предприятия прокуратура Железнодорожного района. «В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона, а также в отношении заместителя главного бухгалтера ООО «Лорри» возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок)», — сообщили в пресс-службе.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы перед работниками организации погашена в полном объеме.