ГлавнаяНовости
Вчера15:11

В Екатеринбурге «Лорри» не платило зарплату сотням сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. В Екатеринбурге логистическая компания «Лорри» накопила задолженность по выплате заработной плате с июня по октябрь 2026 года на сумму свыше 26 млн руб. перед 308 работниками.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности данного предприятия прокуратура Железнодорожного района. «В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений закона, а также в отношении заместителя главного бухгалтера ООО «Лорри» возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок)», — сообщили в пресс-службе.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы перед работниками организации погашена в полном объеме.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
29 октября 202617:41

В Качканаре щебеночный завод накопил свыше 14 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Качканаре ООО «Щебеночно-дробильный завод «Северный» накопило задолженность по выплате заработной платы перед 113 работниками.В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что соблюдение трудового законодательства на заводе проверила прокуратура Качканара. Ведомственная проверка установила, что на предприятии с мая по сентябрь 2026 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 14,3 млн руб. «Руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
24 апреля 202617:41

В Екатеринбурге «ЭСК «Энергомост» оштрафовано за крупный долг по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2026. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «ЭСК «Энергомост». Предприятие накопило перед 313 работниками зарплатный долг за январь–март 2026 года на сумму свыше 46 млн руб. По сообщению пресс-службы облпрокуратуры, генеральному директору предприятия вынесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении заместителя гендиректора по безопасности возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы в установленный срок»). После рассмотрения
08 октября 202617:41

В Екатеринбурге ООО «ПКЦ «Каркасные технологии» накопило долгов по зарплате перед 26 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В Екатеринбурге ООО «ПКЦ «Каркасные технологии» задолжала за январь и февраль текущего года 26 сотрудникам заработную плату на общую сумму свыше 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Провела проверку соблюдения трудового законодательства на данном предприятии прокуратура Октябрьского района. «В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений, в отношении руководителя возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата
28 марта 202317:41

В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 86 работниками предприятия-банкрота

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед работниками предприятия-банкрота. Общая сумма долга превышала 6,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Несоблюдение трудового законодательства РФ было выявлено в ходе проверки ООО «Лотас» сотрудниками Красноуфимской межрайонной прокуратуры. Было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 86 работниками за период с мая по декабрь 2021 года. Директору предприятия было внесено представление об
18 сентября 202517:41

С екатеринбургского грузоперевозчика взыскали почти 3 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал обанкротившегося грузоперевозчика ООО «СтаффТрак» выплатить долги по зарплате на сумму более 2,9 млн руб. Это следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры. Сама компания обанкротилась в августе 2023 года. Выяснилось, что там была задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по апрель 2024 года перед 42 работниками на сумму свыше 2,9 млн руб. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по