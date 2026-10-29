ГлавнаяНовости
Сегодня12:11

В Качканаре щебеночный завод накопил свыше 14 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Качканаре ООО «Щебеночно-дробильный завод «Северный» накопило задолженность по выплате заработной платы перед 113 работниками.В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что соблюдение трудового законодательства на заводе проверила прокуратура Качканара.

Ведомственная проверка установила, что на предприятии с мая по сентябрь 2026 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 14,3 млн руб.

«Руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»), по результатам рассмотрения которого указанное лицо оштрафовано на 10 тыс. руб. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»)», — сообщили в пресс-службе.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена полностью.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
24 апреля 202612:16

В Екатеринбурге «ЭСК «Энергомост» оштрафовано за крупный долг по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2026. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «ЭСК «Энергомост». Предприятие накопило перед 313 работниками зарплатный долг за январь–март 2026 года на сумму свыше 46 млн руб. По сообщению пресс-службы облпрокуратуры, генеральному директору предприятия вынесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении заместителя гендиректора по безопасности возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы в установленный срок»). После рассмотрения
28 марта 202312:16

В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 86 работниками предприятия-банкрота

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Красноуфимске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед работниками предприятия-банкрота. Общая сумма долга превышала 6,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Несоблюдение трудового законодательства РФ было выявлено в ходе проверки ООО «Лотас» сотрудниками Красноуфимской межрайонной прокуратуры. Было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 86 работниками за период с мая по декабрь 2021 года. Директору предприятия было внесено представление об
27 марта 202512:16

В Реже щебеночный завод накопил задолженность по зарплате перед 195 работниками

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Реже АО «Щебеночный завод» после вмешательства прокуратуры погасил многомиллионный зарплатный долг перед 195 сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Уточняется, что на момент проверки (февраль 2025 года) задолженность составляла более 7,6 млн руб. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководителю предприятия. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед
07 марта 202312:16

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работникам «Релтранс» выплатили долги по зарплате на сумму свыше 3,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Релтранс». После ее вмешательства была погашена задолженность по заработной плате в размере 3,8 млн руб. перед 33 работниками предприятия-банкрота, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что 15 декабря 2021 года после решения арбитражного суда о том, что учреждение признано банкротом, в отношении организации была введена процедура конкурсного производства. За период с мая по июль и с ноября по декабрь 2021 года в компании образовалась
18 сентября 202512:16

С екатеринбургского грузоперевозчика взыскали почти 3 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал обанкротившегося грузоперевозчика ООО «СтаффТрак» выплатить долги по зарплате на сумму более 2,9 млн руб. Это следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры. Сама компания обанкротилась в августе 2023 года. Выяснилось, что там была задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по апрель 2024 года перед 42 работниками на сумму свыше 2,9 млн руб. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с мая 2021 года по