В Качканаре щебеночный завод накопил свыше 14 млн рублей долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Качканаре ООО «Щебеночно-дробильный завод «Северный» накопило задолженность по выплате заработной платы перед 113 работниками.В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что соблюдение трудового законодательства на заводе проверила прокуратура Качканара.

Ведомственная проверка установила, что на предприятии с мая по сентябрь 2026 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 14,3 млн руб.

«Руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»), по результатам рассмотрения которого указанное лицо оштрафовано на 10 тыс. руб. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»)», — сообщили в пресс-службе.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена полностью.