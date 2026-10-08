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В Екатеринбурге ООО «ПКЦ «Каркасные технологии» накопило долгов по зарплате перед 26 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В Екатеринбурге ООО «ПКЦ «Каркасные технологии» задолжала за январь и февраль текущего года 26 сотрудникам заработную плату на общую сумму свыше 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Провела проверку соблюдения трудового законодательства на данном предприятии прокуратура Октябрьского района. «В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура руководителю организации внесла представление об устранении нарушений, в отношении руководителя возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»), по результатам рассмотрения которого он оштрафован на сумму 10 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объеме.

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