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Вчера14:55

ЕВРАЗ КГОК направит более 2,7 млрд рублей на модернизацию газоочистки в Качканаре

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. ЕВРАЗ КГОК вложит более 2,7 млрд руб. в модернизацию газоочистных установок цеха агломерации на фабрике окускования. Проект предусматривает замену основного технологического оборудования и снижение воздействия производства на окружающую среду, сообщает департамент внешних коммуникаций предприятия.

Новое оборудование будет оснащено системой улавливания пыли, которую планируется возвращать в производство в качестве вторичного сырья. Это позволит сократить потребность в первичных компонентах шихты и объем отходов, направляемых в аглоотсев. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта превысит 1 млрд руб. в год. Производство агломерата должно увеличиться на 11,7%.

Сейчас на фабрике ведутся строительно-монтажные работы. Их планируется завершить в 2028 году. Подрядчиком выступает компания EVRAZ STEEL BUILDING, входящая в экосистему стального строительства ЕВРАЗа.

«Стабильность работы комбината влияет на устойчивость всего металлургического производства на Урале. Регулярное техническое обновление — это часть долгосрочной стратегии предприятия. При этом любые процессы развития мы увязываем с экологической ответственностью. В Качканаре живут наши работники и их семьи, и нам важно минимизировать воздействие на окружающую среду. Это не только требование законодательства, а наши собственные принципы», — отметил вице-президент, генеральный директор ЕВРАЗ КГОК Алексей Головатенко.

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