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Хоккеисты «Автомобилиста» проведут в Екатеринбурге тематические матчи

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ с тематическими программами. Игра с «Шанхайскими Драконами» 12 ноября будет посвящена работникам сельского хозяйства, а встреча с казанским «Ак Барсом» 14 ноября пройдет в тематике интернет-мемов, сообщили в пресс-службе клуба.

Матч с «Шанхайскими Драконами» пройдет под слоганом «Матушка-земля». Перед игрой на «УГМК Арене» запланированы тематическое шоу, выступление ансамбля с казачьими песнями, фермерская фотозона и мастер-класс по созданию эко-игрушек. Символическое вбрасывание проведет заслуженный работник сельского хозяйства РФ Михаил Мальцев, посвятивший 47 лет развитию сельского хозяйства на Урале.

Встреча с «Шанхайскими Драконами» начнется в 19:00. Команды уже играли друг с другом в сентябре в Санкт-Петербурге, тогда победу со счетом 3:2 одержал китайский клуб. В составе соперника выступают бывшие игроки «Автомобилиста» Степан Хрипунов и Владимир Кузнецов, а также арендованный Даниил Малоросиянов.

Матч с «Ак Барсом» пройдет под слоганом «Серьезно? Нет, мемно!». В программу включат популярные интернет-мемы и музыку, известную пользователям социальных сетей разных поколений. Мемы будут сопровождать игровые эпизоды.

Встреча с казанской командой начнется в 16:30. Она станет первой игрой против бывшего клуба для перешедших в «Автомобилист» Ильи Карпухина и Александра Барабанова. В прошлом сезоне хоккеисты выступали за «Ак Барс», с которым дошли до финала чемпионата. В составе казанцев играет бывший нападающий екатеринбургской команды Алексей Бывальцев.

Обе встречи пройдут на «УГМК Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/2027.

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