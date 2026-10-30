«Автомобилист» представил медные шайбы, созданные вместе с уральскими металлургами

УрБК, Екатеринбург , 30.09.2026. Хоккейный клуб «Автомобилист» представил болельщикам две шайбы из чистой меди, изготовленные при участии игроков команды и уральских металлургов. Презентация прошла на площадке у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину накануне тематического матча «Хоккей и завод».

К созданию шайб хоккеисты подключились во время визита на предприятие генерального партнера клуба. Адам Ружичка, Даниэль Спронг, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин познакомились с работой металлургов, побывали в производственных цехах и попробовали самостоятельно отлить медь. Получившиеся шайбы привез на презентацию вратарь «Автомобилиста» Илья Карпухин.

Одна из них украшена логотипом «Автомобилиста», другая — эмблемой Континентальной хоккейной лиги. Шайбу с символикой клуба планировалось использовать во время символического вбрасывания перед матчем с магнитогорским «Металлургом», который состоится 31 октября на «УГМК Арене». Вторая шайба должна появляться в предматчевых телевизионных трансляциях КХЛ до конца сезона.

«Лично мне очень понравилось поучаствовать в процессе создания этих шайб. И отливали мы медь, очень интересно было. Такой прямо очень тяжелый труд. Спасибо им за их дело, за то, что они делают. Мне очень понравилось», — рассказал Илья Карпухин.

По его словам, во время визита на завод хоккеисты смогли пообщаться с сотрудниками предприятия и почувствовать их отношение к команде. «Почувствовали от них такое тепло, что они болеют, переживают, и хочется для них побеждать и порадовать их, их семьи, что это для них событие – целый матч, что мы даем. Столько эмоций, они потом это обсуждают», — отметил игрок.

Медные шайбы отличаются от обычных хоккейных не только материалом, но и весом. Как рассказал И. Карпухин, каждая из них весит около двух с половиной килограммов. «Вышло два с половиной килограмма, играть такой шайбой невозможно. Вратари не оценят, если мы такими шайбами будем играть», — сказал хоккеист. Он добавил, что у команды есть похожие утяжеленные шайбы для тренировок, однако они весят меньше.

Игрок также связал проект с общей работой хоккеистов и металлургов. «Она символизирует то, что мы одна команда, одна семья, одно целое. То есть мы, хоккей и завод…здесь общее то, что это тяжелый труд и у нас, и у заводчан, и мы тут одна семья и делаем общее дело, мы прославляем город Екатеринбург», — сказал Илья Карпухин.

В презентации также участвовал представитель предприятия Андрей Абрамов, руководитель цеха химико-металлургического производства «Уралэлектромеди». Он рассказал, что сотрудники завода посещают матчи «Автомобилиста» и следят за выступлениями команды.

«Мы с коллегами ездили на матчи, посещаем игры. Не каждую, конечно, но те, которые посещали – хорошие. Круто новый стадион сделали, площадку. Она очень крутая. Нам нравится, атмосфера шикарная», — поделился А. Абрамов с корреспондентом ИАА «УрБК».

По его словам, визиты хоккеистов на предприятие стали для работников возможностью показать спортсменам производственные процессы и пообщаться с ними. «Уже давно хоккеисты автомобилистов приезжают и к нам на предприятие, смотрят производство, им тоже нравится. Тоже эмоции положительные. Особенно, когда они выигрывают. Все-все хорошо, прекрасно», — отметил А. Абрамов.

Андрей Абрамов подчеркнул, что спортивная жизнь всегда была частью корпоративной культуры предприятия. По его мнению, хоккей и металлургия объединены не только тем, что являются заметными составляющими жизни Урала, но и общими для них командной работой и трудом. «Настроение лучше просто», — ответил он на вопрос о том, влияет ли победа «Автомобилиста» на атмосферу на заводе.

Говоря о предстоящей встрече с магнитогорским «Металлургом», представитель предприятия назвал ее одним из наиболее значимых матчей сезона. «Принципиально, потому что близкие мы все на Урале, поэтому это — одно из самых значимых в сезоне», — сказал он. А. Абрамов выразил надежду на победу екатеринбургской команды.

Площадку у памятника Татищеву и де Геннину для презентации выбрали не случайно. История Екатеринбурга тесно связана с металлургией: город развивался вокруг построенного здесь в начале XVIII века завода. Таким образом организаторы связали промышленное прошлое уральской столицы с современными символами региона — металлургическими предприятиями и хоккейным клубом.