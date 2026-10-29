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В Екатеринбурге представят медные шайбы, отлитые игроками «Автомобилиста»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Хоккейный клуб «Автомобилист» 30 октября представит в центре Екатеринбурга две шайбы из чистой меди, изготовленные игроками команды совместно с уральскими металлургами. Презентация пройдет у памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, сообщили в клубе.

Для создания шайб хоккеисты Адам Ружичка, Даниэль Спронг, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин посетили завод генерального партнера клуба, познакомились с работой предприятия и приняли участие в отливке меди. Результат представит вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин вместе с сотрудником металлургического предприятия.

Одну из шайб, с логотипом «Автомобилиста», используют при символическом вбрасывании перед матчем с магнитогорским «Металлургом» 31 октября. Встреча пройдет в 17:00 на «УГМК Арене» в рамках тематического матча «Хоккей и завод». Вторую шайбу, с эмблемой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), будут использовать в предматчевых телевизионных трансляциях лиги до конца сезона.

Место презентации выбрали с учетом истории Екатеринбурга, основанного в XVIII веке как центр металлургического производства. Памятник Татищеву и де Геннину символизирует связь промышленного прошлого города с его современной жизнью.

В рамках мероприятия также запланировано выступление группы поддержки «Автомобилиста». После презентации журналисты и болельщики смогут сфотографировать медные шайбы и сделать снимки с участниками события. Мероприятие пройдет 30 октября, начало в 14:00.

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