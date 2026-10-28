ХК «Автомобилист» и «Металлург» проведут тематический матч 31 октября на «УГМК Арена» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Екатеринбурге 31 октября на площадке «УГМК Арена» состоится тематический матч «Хоккей и завод» между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

Накануне 30 октября ХК «Автомобилист» представит символы матча — медные шайбы, которые хоккеисты сделали вместе с уральскими металлургами.

В пресс-службе ХК «Автомобилист» рассказали, что для создания шайб игроки Адам Ружичка, Даниэль Спронг, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин приехали на уральский завод. Вместе с металлургами они отлили шайбы, посмотрели, как устроено производство, пообщались с заводчанами и снялись в фотосессии среди оборудования.

На матче стартовые составы команд объявят заводчане, они же проведут символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи. Промышленная тематика использована и в предматчевом шоу, и в оформлении матча.