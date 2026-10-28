ГлавнаяНовости
Сегодня12:19

ХК «Автомобилист» и «Металлург» проведут тематический матч 31 октября на «УГМК Арена» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Екатеринбурге 31 октября на площадке «УГМК Арена» состоится тематический матч «Хоккей и завод» между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

Накануне 30 октября ХК «Автомобилист» представит символы матча — медные шайбы, которые хоккеисты сделали вместе с уральскими металлургами.

В пресс-службе ХК «Автомобилист» рассказали, что для создания шайб игроки Адам Ружичка, Даниэль Спронг, Илья Карпухин и Дмитрий Юдин приехали на уральский завод. Вместе с металлургами они отлили шайбы, посмотрели, как устроено производство, пообщались с заводчанами и снялись в фотосессии среди оборудования.

На матче стартовые составы команд объявят заводчане, они же проведут символическое вбрасывание шайбы перед началом встречи. Промышленная тематика использована и в предматчевом шоу, и в оформлении матча.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
23 декабря 202412:19

В магнитогорском курорте «Притяжение» прошел традиционный фестиваль «Уральская классика»

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2024. На курорте «Притяжение» в Магнитогорске состоялся традиционный фестиваль «Уральская классика», сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината. «Это детский социальный проект, инициированный капитанами хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егором Яковлевым и Григорием Паниным. Он объединил Олимпийских чемпионов разных видов спорта в их стремлении привить детям любовь к здоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Фото: Сергей Петруша Организаторами фестиваля выступили Магнитогорский металлургический
24 января 202312:19

Фавориты чемпионата Беларуси по хоккею 2022/23

Регламент белорусской Экстралиги в сезоне 2022/23 отличается от прошлогоднего. После регулярного сезона команды не будут делить на этапы победителей и проигравших. Клубы проведут по 55 матчей, 6 лучших команд получат путевки в 1/4 финала. Коллективы на 7–10 местах сыграют в раунде плей-ин за выход в плей-офф. Борьбу в чемпионате закончат только 2 аутсайдера. В БК Betcity открыт прием пари на все матчи белорусского первенства. В январе сезон входит в решающая стадию — командам осталось провести по 13 матчей регулярного чемпионата. «Шахтер» После 42 игр лидирует солигорский «Шахтер». У
20 мая 202512:19

Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила руководитель творческого клуба GLAZKOVA XAYZ Татьяна Глазкова. — Татьяна, что из себя представляет GLAZKOVA XAYZ? Расскажите об идее вашего проекта. — Когда я начала работу над проектом, поставила перед собой амбициозную задачу: создать уникальную творческую экосистему, которая даст креативным людям возможность учиться, развиваться, общаться и зарабатывать. Фактически, я хочу создать целый теплый и дружелюбный мир, в котором люди могут почувствовать себя как дома, жить своим увлечением. И сейчас я иду к этой цели. Сейчас GLAZKOVA XAYZ — проект,