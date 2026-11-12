В России установят лимиты по внесению наличных на счета

УрБК, Москва, 12.11.2026. Госдума рассмотрит законопроект, который обяжет банки с 1 марта 2028 года ограничивать клиентам-физлицам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц.

Законопроект наделяет Банк России функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих банковских счетов и электронных средств платежа. ЦБ будет выявлять признаки таких операций по согласованию с Росфинмониторингом.

Банк обяжут ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня после выявления, срок — до одного года (при повторе в течение трех лет — до двух лет). Клиента уведомляют о причинах и порядке обжалования; решение можно оспорить в суде после досудебной процедуры.

Банк, не согласный с оценкой риска клиента, полученной от ЦБ, вправе проинформировать об этом регулятора. Неоднократное в течение года нарушение новых требований станет основанием для отзыва у банка лицензии.

Документ размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.