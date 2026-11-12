Российские авиакомпании попросили у властей отсрочки обязательного оснащения самолетов видеокамерами

УрБК, Москва, 12.11.2026. Российские авиакомпании вновь добиваются отсрочки обязательного оснащения самолетов системами видеонаблюдения. В обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в Главное управление на транспорте МВД говорится, что перевозчики оказались в ситуации, когда законодательство обязывает их устанавливать оборудование, которого пока нет на рынке.

По словам источников «Известий» в двух крупных авиакомпаниях, перевозчики намерены вновь обратиться через АЭВТ в Минтранс и МВД с предложением перенести сроки еще на три года или отменить требование.

Проблема заключается в отсутствии на российском рынке оборудования, которое одновременно соответствовало бы требованиям транспортной безопасности и авиационным правилам ФАП-21. Минтранс подтверждал отсутствие таких технических средств на межведомственных совещаниях и в письмах авиакомпаниям.

За сертификацию систем видеонаблюдения для иностранных самолетов взялись два российских разработчика — ООО «Байтэрг» и АО ДНИИ «Волна». Первый оценивает срок работ примерно в 10 месяцев, второй — в 7–9 месяцев.

За невыполнение требований для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Возможна и уголовная ответственность.

Минтранс уже предлагал продлить сроки оснащения самолетов до 1 сентября 2027 года, однако МВД не согласовало проект постановления, указав на отсутствие объективных причин для отсрочки. Ведомство настаивает на необходимости видеозаписи для расследования преступлений и административных правонарушений на борту. В недавнем ответе одному из перевозчиков Минтранс сообщил, что позиция МВД не изменилась, а сроки выполнения требований остаются неопределенными.

Требование об оснащении системами видеонаблюдения распространяется на пассажирские самолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой более 45,5 т, включенные в сертификаты эксплуатантов с 1 сентября 2025 года. Для остальных воздушных судов срок установлен на 1 сентября 2027 года. Камеры должны обеспечивать видеонаблюдение и видеозапись в кабине экипажа, на путях прохода в нее и в пассажирском салоне. Аналогичные требования установлены для иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию.