Аграрии Свердловской области завершили уборочную кампанию

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Свердловские аграрии завершили уборочную кампанию 2026 года и заготовили корма с запасом на зимний период — собрано 430,3 тыс. т зерна, 176 тыс. т картофеля, 26,3 тыс. т овощей и 65,4 тыс. т маслосемян.

В департаменте информполитики региона сообщили, что хозяйства региона обеспечили выполнение плановых показателей уборки основных сельскохозяйственных культур вопреки неблагоприятным погодным условиям.

Объем заготовленных кормов превысил уровень прошлого года и составил 34,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота при необходимом нормативе 30 центнеров. Для проведения уборочной кампании в регионе привлекли сельскохозяйственную технику, зерносушильное оборудование и складские помещения. Парк техники включает 4,7 тысячи тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов.

Кроме того, в регионе продолжается работа по повышению доли отечественных семян. По предварительной оценке, в 2026 году российские сорта составили 96,5% используемых семян зерновых и зернобобовых культур, 100% семян кукурузы и 85,7% семян масличных культур.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по решению губернатора Дениса Паслера был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении 37 муниципалитетов. Это позволило аграриям сохранить полученные из бюджета гранты и субсидии, а также получить страховые выплаты за потерянный урожай.

В настоящее время уборка сельскохозяйственных культур завершена. Аграрии приступили к подготовке почвы под урожай 2027 года. Вспашка зяби проведена на площади 243 тыс. га, сообщили в департаменте.