В Свердловской области почти 700 многодетных семей получили бесплатно земельный участок под ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. В 2026 году 694 многодетные семьи Свердловской области получили бесплатно земельный участок для строительства жилья или социальную выплату взамен земли с начала текущего года.

В официальном канале мессенджера «Макс» главы региона Дениса Паслера сообщается, что работа по выдаче земельных участков многодетным жителям региона для строительства индивидуального жилья проводится властями Свердловской области с 2011 года. Начиная с 2018 года введена возможность вместо участка получить социальную выплату.

По данным заместителя губернатора Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова, с начала 2026 года многодетным уральцам предоставлено 120 земельных участков и 574 социальные выплаты. Всего за эти годы 32 тыс. 471 многодетная семья реализовала свое право на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, из которых 17 тыс. 986 семей — через предоставление участка, 14 тыс. 485 семей получили социальные выплаты взамен земли.

Д. Паслер в своих социальных сетях ранее отметил важность реализации права на комфортное жилье для каждой многодетной семьи. Для установления критериев обеспечения объектами инженерной и транспортной инфраструктур земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, в 2026 году по инициативе Д. Паслера внесены изменения в региональный закон об особенностях регулирования земельных отношений.

Земельные участки, которые бесплатно предоставляются льготным категориям уральцев, в том числе многодетным семьям, должны иметь подъездные пути и возможность подключения к электрическим сетям. Документ разработан в соответствии с решениями президента России по поддержке многодетных семей. Новые требования направлены на то, чтобы многодетные семьи, получившие земельные участки, могли быстрее приступить к освоению территории и подключению будущего дома к необходимой инфраструктуре.

Предоставление земельных участков или социальных выплат вместо земли семьям, имеющим трех и более детей, реализуется в рамках проведения мероприятий, посвященных Десятилетию детства, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и соответствует целям национального проекта «Семья».