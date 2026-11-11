ОКБ: портфель кредитов наличными растет, число заемщиков снижается

УрБК, Москва, 11.11.2026. По итогам III квартала 2026 года совокупный портфель кредитов наличными без учета дефолтов достиг 6,74 трлн руб. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кварталом ранее показатель составлял 6,65 трлн руб., а годом ранее — 7,21 трлн руб.

Количество заемщиков в сегменте продолжает снижаться: к концу III квартала 2026 года оно составило 17,71 млн человек против 17,94 млн во II квартале и 19,50 млн в III квартале 2025 года.

При этом качество портфеля улучшается. Доля просроченной задолженности сроком 30–90 дней снизилась до 1,5% против 1,6% кварталом ранее и 1,8% годом ранее. В денежном выражении показатель уменьшился до 102,89 млрд руб. (104,98 млрд во II квартале 2026 года и 128,23 млрд в III квартале 2025 года).

По данным бюро, у 87% заемщиков с кредитом наличными есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 18% — один кредит, у 19% — два, у 16% — три, а у 34% — четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигла 1,3 млн руб.