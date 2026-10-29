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ОКБ: в третьем квартале россияне предпочитали кредитоваться наличными

УрБК, Москва, 29.10.2026. В III квартале 2026 года основная доля выданных кредитов пришлась на заемщиков в возрасте 25–45 лет: 55,6% от общего количества и 63,0% от объема в денежном выражении (годом ранее — 58,9% и 66,3%), следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Доля заемщиков 45–65 лет составила 25,8% по количеству и 28,1% по объему, младше 25 лет — 15,4% и 7,1%, старше 65 лет — 3,2% и 1,8% соответственно. Среди заемщиков 25–45 лет самыми активными были мужчины: на них пришлось 28,3% от общего количества и 32,9% от объема всех выдач. Доля женщин этой возрастной группы составила 27,3% и 30,2%.

В целом по рынку женщины оформили 51,4% кредитных договоров, но на их долю пришлось лишь 48,8% от общего объема выдач (мужчины — 48,6% и 51,2% соответственно). Три года назад разрыв в количестве договоров в пользу женщин составлял 10–13%, а по суммам женщины брали на 1–2% меньше. К 2026 году разрыв сократился: по количеству — до 5%, по объему — до 5–7% в пользу мужчин. Сезонность влияет незначительно (в пределах 2%): мужчины чаще берут кредиты зимой и весной, женщины — летом и осенью, но на объемах это не отражается.

Среди молодежи младше 25 лет доля кредитов наличными за год выросла с 34,6% до 48,3%, доля кредитных карт сократилась с 57,7% до 45,5%, POS-кредитов — с 5,3% до 4,2%, ипотеки и автокредитов — по 1,0%. В денежном выражении на наличные пришлось 42,4%, на ипотеку — 26,4%, на кредитные карты — 19,7%, на автокредиты — 9,2%, на POS-кредиты — 2,3%.

У граждан 25–45 лет доля кредитов наличными выросла с 55,2% до 60,4%, кредитных карт снизилась с 31,6% до 27,8%, POS-кредитов — с 6,4% до 6,2%, автокредитов — с 3,5% до 2,5%, ипотеки — с 3,3% до 3,1%. В объеме преобладала ипотека — 42,3%, на наличные пришлось 34,8%, на автокредиты — 11,8%, на кредитные карты — 10,0%.

В возрастной группе 45–65 лет доля кредитов наличными выросла с 42,6% до 47,9%, кредитных карт снизилась с 42,8% до 39,5%, POS-кредитов — с 7,7% до 6,5%, автокредитов — с 4,9% до 3,8%, а доля ипотеки выросла с 2,0% до 2,3%. В денежном выражении на наличные пришлось 39,8%, на ипотеку — 24,9%, на автокредиты — 17,7%, на кредитные карты — 16,3%.

Банки наиболее лояльно относились к молодым людям в POS-кредитовании, одобряя суммы на 10 тыс. руб. выше средних 66 тыс. руб. и сроки на 7 месяцев дольше средних полутора лет. Земщикам 25–45 лет в залоговом кредитовании одобряли суммы и сроки выше средних, а в POS-кредитах и наличных — суммы на 3–6 тыс. руб. меньше и сроки на 1 месяц короче. Для категории 45–65 лет лимиты по кредитным картам были на 25 тыс. руб. выше средних, по наличным — на 70 тыс. руб. выше и на 3 месяца дольше.

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