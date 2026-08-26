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Портфель кредитов наличными российских банков сократился по итогам второго квартала

УрБК, Москва, 26.08.2026. Совокупный портфель кредитов наличными без учета дефолтов по итогам II квартала 2026 года сократился до 6,56 трлн руб., а количество заемщиков в сегменте — до 17,81 млн человек. Об этом говорят данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

В I квартале 2026 года этот показатель равнялся 6,67 трлн руб., количество заемщиков составляло 18,21 млн человек. Во II квартале 2025 года портфель составлял 7,53 трлн руб., количество заемщиков — 20,08 млн человек.

Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без дефолтов с I квартала 2026 года составляет 1,6%. В денежном эквиваленте на конец II квартала текущего года этот показатель снизился до 104,87 млрд руб. против 107,46 млрд руб. в I квартале.

У 87% заемщиков с кредитом наличными есть как минимум еще один розничный кредит. Из них у 18% — один кредит, у 19% — два, у 16% — три, а у 34% — четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигает 1,2 млн руб., сообщили в бюро.

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