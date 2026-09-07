Портфель розничных кредитов в РФ во II квартале вырос до 37,9 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.09.2026. Портфель розничных кредитов в России без учета дефолтов во II квартале 2026 года вырос до 37,87 трлн руб. с 37,46 трлн руб. кварталом ранее и 35,74 трлн руб. годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом доля просроченной задолженности сроком от 30 до 90 дней сократилась до 0,8% портфеля, или 294,34 млрд руб. В I квартале показатель составлял 0,9% (329,52 млрд руб.), во II квартале 2025 года — 1,1% (376,43 млрд руб.).

Количество заемщиков с действующими кредитами во II квартале составило 47,4 млн человек. В I квартале их было 47,6 млн, годом ранее — 48,6 млн.

Число заемщиков с просроченной задолженностью по кредитам на срок от 30 до 90 дней во II квартале составило 8,98 млн человек. В I квартале показатель составлял 8,94 млн человек, во II квартале 2025 года — 8,93 млн.

Среднее количество действующих кредитов на одного заемщика на протяжении трех кварталов подряд остается на уровне 2,2. Средний объем задолженности также сохраняется на уровне 1,2 млн руб. на человека.