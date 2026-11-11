ГлавнаяНовости
Сегодня11:09

Производители электроники просят правительство отсрочить введение техсбора

УрБК, Москва, 11.11.2026. Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК предлагает отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Это следует из письма ассоциации, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ». 

В письме указано, что правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект Минпромторга о технологическом сборе.

Минюст, на который ссылается РАТЭК, уже предупреждал Минпромторг о рисках раннего введения уплаты технологического сбора. Из отзыва Минюста следует, что для введения технологического сбора необходим «разумный срок», который был бы «достаточным для адаптации плательщиков». Минпромторг в ответ на позицию Минюста заверил, что эксперименты уже проводились, отрасль получила время для должной подготовки.

Закон о технологическом сборе на импортированную и производимую электронику президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции, им облагаются юрлица или ИП, занимающиеся импортом или производством техники. Средства от сбора планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. В 2025 году сбор планировали запустить с 1 сентября 2026 года, но уже в июле 2026 года Минпромторг сообщил о переносе срока на 1 декабря 2026 года.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
14 октября 202610:50

Производители электроники предлагают Минпромторгу понизить ставки техсбора

УрБК, Москва, 14.10.2026. Ассоциация РАТЭК (объединяет производителей и продавцов электроники) предложила Минпромторгу понизить ставки технологического сбора. Это следует из письма, направленного президентом ассоциации Александром Онищуком 9 октября, пишет «Коммерсантъ». Ассоциация настаивает и на освобождении от сбора товаров, выпущенных таможней до 1 декабря 2026 года, и на возврате сбора при экспорте и реэкспорте продукции. По мнению автора письма, действующий проект техсбора создает риск необоснованных переплат для участников рынка и роста розничных цен на электронику. Автор обращения
28 мая 202610:50

РАТЭК: Исключение части техники из параллельного импорта не приведет к дефициту

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2026. Исключение ряда брендов электроники и техники из перечня товаров для параллельного импорта не приведет к дефициту продукции на российском рынке, поскольку сохраняются альтернативные каналы поставок, а освободившиеся ниши могут занять российские производители. Такое мнение корреспонденту УрБК высказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. «Исключение брендов из перечня параллельного импорта, которое имело место быть, не предполагает полного запрета ввоза этих позиций на