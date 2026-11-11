Производители электроники просят правительство отсрочить введение техсбора

УрБК, Москва, 11.11.2026. Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК предлагает отложить запуск механизма технологического сбора, намеченный на 1 декабря 2026 года. Это следует из письма ассоциации, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ».

В письме указано, что правила расчета и уплаты сбора еще не приняты, взаимодействие государственных информсистем не протестировано, а у бизнеса нет времени на подготовку. Ассоциация предлагает перенести запуск до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект Минпромторга о технологическом сборе.

Минюст, на который ссылается РАТЭК, уже предупреждал Минпромторг о рисках раннего введения уплаты технологического сбора. Из отзыва Минюста следует, что для введения технологического сбора необходим «разумный срок», который был бы «достаточным для адаптации плательщиков». Минпромторг в ответ на позицию Минюста заверил, что эксперименты уже проводились, отрасль получила время для должной подготовки.

Закон о технологическом сборе на импортированную и производимую электронику президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции, им облагаются юрлица или ИП, занимающиеся импортом или производством техники. Средства от сбора планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. В 2025 году сбор планировали запустить с 1 сентября 2026 года, но уже в июле 2026 года Минпромторг сообщил о переносе срока на 1 декабря 2026 года.