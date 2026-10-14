Производители электроники предлагают Минпромторгу понизить ставки техсбора

УрБК, Москва, 14.10.2026. Ассоциация РАТЭК (объединяет производителей и продавцов электроники) предложила Минпромторгу понизить ставки технологического сбора. Это следует из письма, направленного президентом ассоциации Александром Онищуком 9 октября, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация настаивает и на освобождении от сбора товаров, выпущенных таможней до 1 декабря 2026 года, и на возврате сбора при экспорте и реэкспорте продукции. По мнению автора письма, действующий проект техсбора создает риск необоснованных переплат для участников рынка и роста розничных цен на электронику.

Автор обращения предлагает снизить повышающий коэффициент с 33% до 10%, если продукции нет в ГИС МТ. Если же товар уже есть в системе, А. Онищук предлагает увеличить понижающий коэффициент — с 33% до 70. Таким образом, сбор на маркированную продукцию будет обходиться в 30% от базовой ставки, установленной Минпромторгом, а немаркированной — в 110%, вместо планируемых 133%. Одобрение заявки и обновление перечня продукции Минпромторгом проходит раз в 90 дней, что не позволяет оперативно выводить новую продукцию в оборот, указано в письме.

Ограничение сроков обновления перечня приведет к тому, что от 35% до 50% всех высокотехнологичных новинок электроники будут облагаться по повышенным ставкам в первые три-шесть месяцев продаж, сетует господин Онищук. Рост розничных цен на отдельные категории электроники может составить от 1% до 9%, подчеркнул он в обращении.

Помимо снижения ставок техсбора в РАТЭКе также предлагают возвращать уплаченный техсбор, если российская продукция была экспортирована или реэкспортирована, а также ввести переходные периоды для продукции, которую ввезли еще до действия технологического сбора, но ввели в оборот позже.

Введение технологического сбора на электронику, реализуемую на российском рынке, планируется установить 1 декабря 2026 года. Согласно ранее принятым изменениям в закон о промышленной политике, институт технологического сбора создается для поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, а также разработки инновационных технологических решений. Сбор будет взиматься при ввозе или производстве отдельных видов продукции, перечень и размеры платежей определит правительство РФ. Предполагается, что механизм будет вводиться поэтапно. На первом этапе сбор затронет готовую электронную продукцию, включая ноутбуки и смартфоны, в дальнейшем — электронные компоненты и модули.