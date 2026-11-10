Мошенники в сезон распродаж переключились с банковских карт на кражу аккаунтов

УрБК, Москва, 10.11.2026. Мошенники в период осенних распродаж стали чаще атаковать учетные записи пользователей в социальных сетях и мессенджерах вместо того, чтобы похищать данные банковских карт. На долю сайтов, имитирующих страницы авторизации таких сервисов, приходится до 40% атак, сообщили в «МегаФоне» со ссылкой на данные антифрод-систем оператора.

По данным компании, в предыдущие годы злоумышленники чаще создавали поддельные интернет-магазины и маркетплейсы, предлагая товары по завышенно привлекательным скидкам. В частности, в сезон распродаж 2024 года количество попыток абонентов перейти на фишинговые ресурсы увеличилось почти на треть относительно среднегодовых значений, тогда как трафик на маркетплейсах вырос на 13%.

В 2026 году мошенники чаще используют ссылки, ведущие на поддельные страницы авторизации социальных сетей и мессенджеров. Они распространяются через сообщения о персональных скидках, закрытых распродажах, выигрышах подарочных сертификатов, а также под видом предложений оформить подписку или проголосовать за участника конкурса.

После перехода по ссылке пользователя просят ввести данные для входа в аккаунт. Получив доступ к учетной записи, злоумышленники используют ее для рассылки вредоносных ссылок контактам владельца, а также могут получить доступ к закрытым сообществам, документам и файлам, хранящимся в аккаунте.

В «МегаФоне» отметили, что оператор не может напрямую предупреждать абонентов о таких угрозах, поскольку сообщения и звонки в подобных схемах передаются через интернет, минуя мобильную инфраструктуру и антифрод-системы компании.

Похожую тенденцию фиксирует и Почта Mail. В начале ноября 2026 года количество заблокированных спам- и фишинговых писем увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервиса, злоумышленники также переходят к персонализированным сообщениям, содержание которых адаптируют под интересы получателей.

«Классический телефонный фрод сократился в разы, злоумышленники все больше работают в сферах с максимальным доверием людей — личных переписках. В сезон распродаж этот тренд мимикрирует: сообщение о скидке от знакомых реже вызывает подозрения. Рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию: она превращает украденный пароль в бесполезный набор символов. Не игнорировать предупреждения любых защитных систем: от оператора, телефона или антивируса. И главное: никогда не верить слишком выгодным предложениям, даже если сообщение пришло от друга. Лучше перезвонить ему по телефону или проверить информацию на официальном сайте бренда», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

Руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков добавил, что в период распродаж мошенники также рассылают персонализированные предложения о дополнительных скидках, промокодах и проблемах с заказами. Ссылки в таких сообщениях могут вести на поддельные сайты, где пользователей просят авторизоваться или ввести данные банковской карты.