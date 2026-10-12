В «МегаФон» рассказали о главных тактиках мошенников

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. По данным системы мониторинга киберугроз «МегаФона», летом 2026 года зафиксирован рост числа пользователей, на смартфонах которых выявлены вредоносные программы, — показатель увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом злоумышленники продолжают активно применять фишинговые ресурсы и нацеливаются на аккаунты в мессенджерах — в дальнейшем такие учетные записи используются для мошеннических звонков.

Динамика заблокированных подозрительных звонков в летние месяцы 2026 года продемонстрировала снижение относительно показателей 2025 года, сообщает пресс-служба оператора связи. В июне сокращение составило 31% год к году, в июле — 41%, а в августе темп падения ускорился до 75%. В сентябре тенденция сохранилась: относительно августа показатель снизился еще на 3%, а в годовом выражении — на 73%.

Эксперты связывают такую динамику прежде всего с усилением мер по борьбе с телефонным мошенничеством со стороны государства и бизнеса. Примечательно, что в 2026 году не повторился всплеск активности, характерный для августа прошлого лета, когда рост числа подозрительных вызовов был связан с возвращением россиян из отпусков. Если в 2025 году на август пришлось свыше половины всех заблокированных за сезон звонков, то в 2026‑м их объем распределился между тремя летними месяцами практически равномерно.

Одним из устойчивых тренгов остается «угон» аккаунтов пользователей в мессенджерах. Как отмечают специалисты «МегаФона», мошенники используют похищенные учетные записи для совершения звонков, а для получения доступа применяют методы социальной инженерии, вредоносные программы либо предлагают владельцам сдать аккаунт в аренду за вознаграждение.

Число фишинговых ресурсов сохраняется на стабильно высоком уровне. Злоумышленники маскируют такие сайты под банки, маркетплейсы, государственные порталы и другие сервисы, привычные для пользователей, чтобы похитить логины, пароли, платежные и иные конфиденциальные данные.

Согласно оценке экспертов «МегаФона», в структуре выявленных фишинговых сайтов лидируют ресурсы, связанные с инвестициями и криптовалютами, — на них приходится 30% от общего числа. На втором месте — сайты, имитирующие социальные сети и мессенджеры (21%). В топ‑5 также вошли ресурсы с потенциально вредоносными установочными файлами приложений для Android (APK‑файлы) — 9%, платежные шлюзы — 8% и сайты с фейковыми новостями — 7%. При этом отдельные ресурсы могут одновременно относиться к нескольким категориям.

Особую угрозу представляют трояны для устройств на базе Android. Такие вредоносные приложения способны самостоятельно устанавливать другие программы, перехватывать уведомления, создавать удаленный доступ к смартфону, похищать личные данные и вести слежку за пользователем. Наиболее выраженный рост зафиксирован в августе: прирост числа абонентов, на устройствах которых обнаружено вредоносное ПО, достиг 77% относительно аналогичного месяца прошлого года. В целом за период с июня по август 2026 года показатель вырос на 34% к тому же периоду 2025 года.

Директор департамента «МегаФона» по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов отметил, что тренд на распространение вредоносных мобильных приложений сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, фиксируются комплексные схемы, в которых сочетаются мошеннические вызовы и установка зараженного программного обеспечения.

«Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать все что угодно: перевести деньги на «безопасные счета», отдать наличные курьеру и так далее. Чтобы контролировать жертву в режиме 24/7 и менять вектор атаки, злоумышленники убеждают установить шпионский троян на устройство под видом легального ПО», — пояснил Сергей Хренов.

Для снижения рисков эксперт рекомендует устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов, избегать переходов по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное программное обеспечение.