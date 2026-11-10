На рынке новостроек Екатеринбурга показатели продаж упали в октябре до минимальных отметок года

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. По итогам октября на рынке новостроек Екатеринбурга показатели продаж упали к минимальным отметкам текущего года, но остались в рамках прогнозируемого диапазона. Об этом сообщил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Он сослался на данные аналитической платформы bnMAP.pro, согласно которым в октябре 2026 года на рынке строящегося жилья Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,7 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Но число договоров, подписанных в октябре (которые уже прошли регистрацию), — около 1 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце на уровне 1,25 тыс. сделок.

«С учетом контекста общий объем реализации на рынке Екатеринбурга можно назвать неплохим, если не учитывать накопленный объем предложения», — прокомментировал М. Хорьков.

По словам эксперта, значимым фактором, который поддерживает рынок в 2026 году, является рост продаж за рамками строительного цикла — продажа готовых новостроек от застройщиков. В 2026 году ассортимент таких квартир заметно вырос, ценовые условия по ним достаточно привлекательные, поэтому разворот покупателей от котлована в сторону готовых квартир обоснован. Тем более, что сроки строительства домов в последние годы выросли с 2 до 3-3,5 лет. «Эти рыночные перемены будут давить на финансовую модель девелопера и корректировать продажи на начальной стадии строительства в течение ближайшего года. А для покупателя вопрос — зачем покупать строящееся, если есть готовое, — будет звучать все чаще», — резюмировал М. Хорьков.