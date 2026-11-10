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Бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал сенатором от Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Бывший глава Екатеринбурга Алексей Орлов избран представителем Законодательного собрания Свердловской области в Совете Федерации. Решение принято на заседании регионального парламента 10 ноября.

Кандидатуру А. Орлова поддержали 44 депутата, голосов против не было. Голосование проходило в закрытом режиме. Орлов был единственным кандидатом на эту должность, его выдвижение поддержали все парламентские фракции.

В 2021–2026 годах интересы Законодательного собрания Свердловской области в Совете Федерации представлял другой бывший глава Екатеринбурга — Александр Высокинский. На новый срок он не выдвигался и занял пост вице-спикера регионального парламента.

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