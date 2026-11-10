Власти Екатеринбурга утвердили новую редакцию проекта планировки территории у ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Администрация Екатеринбурга утвердила вторую редакцию проекта планировки и межевания территории у парка Маяковского в границах улиц Луганской — Саввы Белых — русла реки Исеть.

Согласно обновленной документации, площадь новостроек сократилась до 128,2 тыс. «квадратов» с планируемых 292,2 тыс. кв. м. Из застройки также изъята вся территория между улицей Хуторской и руслом Исети, где планировалось возвести два жилых комплекса и обустроить набережную.

В утвержденной редакции проекта застройка разрешается только на участке между улицами Саввы Белых и Хуторской. Из пяти многоквартирных домов в проекте остались два. На месте запланированной набережной обозначена «озелененная территория общего пользования». Строительство образовательных учреждений в документе сохранены, сроки реализации проекта остались прежними — снос до 2030 года, проектирование до 2035 года и строительство до 2040 года.

Изначально группа девелоперов — «ТЗ-Регион», «Конверг», «Практика-Юг» и «Тетрис Парк» — планировали построить на указанной территории пять новостроек высотностью от 14 до 31 этажа, подземный паркинг на 503 места, два детских сада, школу на 1 тыс. 100 мест и детскую школу искусств. В первой редакции проекта новостройки располагались по всей планировочной территории, в том числе рядом с берегом Исети. Часть высоток предполагалось разместить на месте двухэтажных домов 1950-х годов постройки и садовых участков. Однако в ходе общественных обсуждений екатеринбуржцы раскритиковали проект, и Главархитектура отправила его на доработку.