Историко-просветительская тропа «Дорога в Сибирь» появились в Октябрьском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Историко-просветительская тропа «Дорога в Сибирь» и верстовой столб появились в Октябрьском районе Екатеринбурга. Дорога связывает микрорайон Чапаевский, парк имени Лесоводов России и храм Святого Пантелеймона.

Общая протяженность велопешеходной тропы составляет порядка 2,5 км, сообщает департамент информполитики горадминистрации. На маршруте установлены информационные стенды с архивными сюжетами об истории Московско-Сибирского тракта, купцах, паломниках, индустриальном прошлом и природе Урала.

«Сибирский тракт — это живая летопись Урала. Вы перевели эту летопись с языка архивов на язык тропы. Теперь наши дети и внуки смогут напрямую прикоснуться к своим корням. Создание этого маршрута – результат долгого, кропотливого труда настоящих энтузиастов. Это ваш общий подвиг», — обратился к участникам церемонии открытия глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко.

В мероприятии также приняли участие представитель Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Любовь Закареева, директор АНО «Туристско-информационный центр «Московско-Сибирский тракт (Свердловская область)» Анастасия Фрикке, председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества Ольга Гурьевских, исполняющий обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Марина Хлебникова.

В рамках торжественного открытия представители Екатеринбургского городского казачьего общества «Исеть-Дон», а также клубов «Вольные стрелки» и «Кочевники» провели экскурсию с историческими сценами и мастер-классами. Маленькие путешественники узнали больше об истории развития Урала и Сибири через квест-игру.

Работа над созданием маршрута началась в конце 2025 года. Команда специалистов, архитекторов смыслов, краеведов и неравнодушных волонтеров изучала старую трассу на местности и архивные карты, а также занималась проектированием будущего маршрута. После наступил этап активных работ: был расчищен и обустроен безопасный экологичный коридор тропы, ликвидированы свалки благодаря серии эко-субботников с участием жителей и представителей организаций.

Проект реализован при поддержке администрации Октябрьского района и Фонда президентских грантов силами АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт (Свердловская область)», сообщества «Хранители троп Урала», оргкомитета «Парковая тропа Екатеринбурга», ТОС микрорайона «Чапаевский» и Свердловского областного отделения Русского географического общества, рассказали в департаменте.