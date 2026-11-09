МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. В Свердловской области 10 ноября ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС в мессенджере «Макс».

Ведомство обращается к жителям региона с просьбой сохранять бдительность в условиях непогоды. На прошлой неделе, 6 ноября, в регионе тоже бушевал шквалистый ветер. Он сорвал часть кровли со здания техникума в Сухом Логу Свердловской области и около 1 тыс. кв. м кровли местной школы в Пышме. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за порывов ветра до 25-27 м/с частично нарушилось электроснабжение в девяти муниципалитетах региона.