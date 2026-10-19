МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

«Порывы ветра до 28 м/с ожидаются местами на территории Свердловской области во второй половине дня 19 и 20 октября. Будьте бдительны! Телефон экстренных служб: 112», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 19 октября атмосферный фронт пройдет через регион в сопровождении дождя. Возможен холодный ветер. В последующие дни антициклон будет смещаться на восток. Дневные температуры будут варьироваться от +4 до +8. Ночами ожидается 0, +3.