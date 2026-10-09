Мошенники от имени ФССП рассылают фишинговые ссылки пользователям «Макс»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Мошенники рассылают россиянам фишинговые ссылки в мессенджере «Макс», представляясь судебными приставами. О новой схеме обмана предупредило управление ФССП по Свердловской области.

По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения от лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в мессенджере «Макс». Внутри — ссылка, по которой переходить категорически нельзя, либо вложенный файл, открывать который также не стоит.

«Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение», — отметили в УФССП.

В ГУ ФССП подчеркнули, что судебные приставы не рассылают никаких сообщений в мессенджере «Макс». Актуальную информацию о задолженностях ведомство рекомендует проверять только на официальном сайте.