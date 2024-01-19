УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
19.01.2024

Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы от налоговой службы с требованием погасить задолженность. Внутри письма находится ложная ссылка, предупреждает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области.

По информации ведомства, мошенники «осуществляют рассылку на электронную почту налогоплательщиков и вводят их в заблуждение, сообщая о том, что у них, якобы, имеется задолженность, которую необходимо погасить, в противном случае будут заблокированы банковские счета налогоплательщика». Затем аферисты предлагают пройти по ссылке, посмотреть задолженность и произвести оплату.

Свердловское УФНС не рассылает по электронным почтам требования оплатить налоговые задолженности онлайн, предупреждает ведомство. Должники могут это сделать сами в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.10.2023 В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...

04.05.2023 Свердловское УФНС предупреждает о мошеннической схеме с использованием поддельных ссылок на личный кабинет

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...

10.01.2023 УФНС России по Свердловской области предупреждает граждан о мошеннических операциях

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области ...

01.04.2022 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новых случаях мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Налогоплательщики из Свердловской области пожаловались на новые случаи мошенничества. ...

20.04.2021 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (301)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18