Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы от налоговой службы с требованием погасить задолженность. Внутри письма находится ложная ссылка, предупреждает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области.



По информации ведомства, мошенники «осуществляют рассылку на электронную почту налогоплательщиков и вводят их в заблуждение, сообщая о том, что у них, якобы, имеется задолженность, которую необходимо погасить, в противном случае будут заблокированы банковские счета налогоплательщика». Затем аферисты предлагают пройти по ссылке, посмотреть задолженность и произвести оплату.



Свердловское УФНС не рассылает по электронным почтам требования оплатить налоговые задолженности онлайн, предупреждает ведомство. Должники могут это сделать сами в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».