Свердловское УФНС предупредило жителей региона о новой мошеннической схеме

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...04.05.2023 Свердловское УФНС предупреждает о мошеннической схеме с использованием поддельных ссылок на личный кабинет
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...10.01.2023 УФНС России по Свердловской области предупреждает граждан о мошеннических операциях
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области ...01.04.2022 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новых случаях мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Налогоплательщики из Свердловской области пожаловались на новые случаи мошенничества. ...20.04.2021 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде ...