УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает жителей региона о действиях мошенников, рассылающих на электронную почту налогоплательщиков письма о якобы имеющейся у них задолженности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на электронные адреса налогоплательщиков стали поступать письма о том, что у них якобы имеется налоговая задолженность. При этом в качестве отправителя указываются адреса, визуально схожие с аббревиатурой «УФНС России по Свердловской области», например, «УНФС РФ», «ИФНК РФ».

Кроме того, в письма мошенников вложены уведомления с аббревиатурой Федеральной налоговой службы и предложением «Оплатить задолженность» нажатием соответствующей кнопки.

В ведомстве напоминают, что УФНС по Свердловской области не рассылает по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн-режиме. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.05.2023 Свердловское УФНС предупреждает о мошеннической схеме с использованием поддельных ссылок на личный кабинет

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...

10.01.2023 УФНС России по Свердловской области предупреждает граждан о мошеннических операциях

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области ...

01.04.2022 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новых случаях мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Налогоплательщики из Свердловской области пожаловались на новые случаи мошенничества. ...

20.04.2021 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде ...

16.12.2016 Свердловское УФНС предупредило о мошенниках, которые представляются налоговиками

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2016. В Свердловской области орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (367)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18