В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает жителей региона о действиях мошенников, рассылающих на электронную почту налогоплательщиков письма о якобы имеющейся у них задолженности.



Как сообщает пресс-служба ведомства, на электронные адреса налогоплательщиков стали поступать письма о том, что у них якобы имеется налоговая задолженность. При этом в качестве отправителя указываются адреса, визуально схожие с аббревиатурой «УФНС России по Свердловской области», например, «УНФС РФ», «ИФНК РФ».



Кроме того, в письма мошенников вложены уведомления с аббревиатурой Федеральной налоговой службы и предложением «Оплатить задолженность» нажатием соответствующей кнопки.



В ведомстве напоминают, что УФНС по Свердловской области не рассылает по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн-режиме. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».