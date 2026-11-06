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В Сухом Логу сильный ветер сорвал часть кровли со здания техникума

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Сильный ветер сорвал часть кровли со здания техникума в Сухом Логу Свердловской области. Об этом сообщил глава Сухоложского округа Рафаил Мингалимов в «Максе».

Пострадавших нет, конструкция упала во двор учебного заведения. На месте работают специалисты: они убирают упавшие части крыши и принимают меры безопасности. Техникум продолжает работать в обычном режиме, занятия проходят по расписанию. После окончания пар студентов отпустят домой, затем специалисты оценят ущерб и определят перечень необходимых восстановительных работ, сообщил глава Сухоложского муниципального округа Рафаил Мингалимов.

В тот же день в Пышме шквалистый ветер сорвал около 1 тыс. кв. м кровли местной школы. Пострадавших нет, прокуратура организовала проверку.Кроме того, из-за порывов ветра до 25-27 м/с частично нарушилось электроснабжение в девяти муниципалитетах региона. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, аварийные бригады устраняют повреждения.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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