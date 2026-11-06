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Прокуратура проверит обстоятельства срыва кровли школы в Пышме

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области


УрБ, Екатеринбург, 05.11.2026. Прокуратура Пышминского района Свердловской области организовала проверку после срыва кровли здания местной школы из-за сильного ветра. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

«Сегодня из-за сильного ветра пострадала кровля Пышминской школы — снесло примерно 1000 кв. м крыши. Главное — никто не пострадал», — сообщил С. Фоминых.

По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел утром 6 ноября. В результате ухудшения погодных условий и сильного порыва ветра сорвало кровельное покрытие здания Пышминской средней общеобразовательной школы, построенного в 1974 году и расположенного на улице Куйбышева.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура координирует работу органов местного самоуправления по обеспечению безопасности учащихся. Также надзорное ведомство будет сопровождать восстановительные работы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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