ЦБ выявил почти три тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности на финрынке

УрБК, Москва, 09.11.2026. В январе-июне 2026 года Банк России выявил 2 тыс. 891 субъекта с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом количество выявленных «нелегалов» остается на сопоставимом с предыдущим полугодием уровне. Сохраняется тенденция сокращения уникальных финансовых пирамид и псевдоброкеров, работающих в виде интернет-проектов: организаторы запускают их под разными названиями или создают дублирующие ресурсы, а регулятор оперативно направляет такие сайты и страницы в соцсетях на блокировку, говорится в материале регулятора.

За I полугодие 2026 года Банк России внес данные о 2,6 тыс. криптокошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему, объем привлеченных на них средств превысил 1 млрд в рублевом эквиваленте. Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием 2025 года увеличилось в два раза — из-за более строгих требований к легальным кредиторам, ограничивающих доступ к займам для клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Субъектов с признаками финансовых пирамид и других псевдоинвестиционных проектов выявлено на 44% меньше, чем годом ранее, — 929 и 379 соответственно. Большинство таких проектов действовали исключительно в интернете, чаще всего предлагая псевдоинвестиции в криптовалюты, а также гарантированный доход от вложений в бизнес, недвижимость, драгоценные металлы и сырьевые товары; для привлечения средств более 74% пирамид использовали криптовалюты, а для вовлечения в проекты организаторы задействовали более 940 сайтов, 120 телеграм-каналов и свыше 2,5 тыс. страниц в соцсетях.

Количество субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг снизилось до 557 против 1 тыс. 396 годом ранее: псевдоброкеров стало на 59% меньше, в том числе за счет объединения дублирующих проектов. Самая популярная вовлекающая услуга — торговля криптовалютными парами; на нелегальных форекс-дилеров пришлось более 60% от общего числа выявленных субъектов.

В I полугодии 2026 года банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платежным реквизитам. По результатам рассмотрения материалов регулятора возбуждено более 330 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 250 — за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 450 иных мер реагирования, ограничен доступ к более чем 11,8 тыс. интернет-ресурсов нелегальных участников финансового рынка и субъектов с признаками финансовых пирамид, отчитался ЦБ.