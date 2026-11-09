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Суд в Екатеринбурге обязал ООО «Уральский щебень» снизить выбросы

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал ООО «Уральский щебень» привести промышленные выбросы в соответствие с экологическими нормативами до 30 апреля 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стала проверка исполнения природоохранного законодательства на объектах предприятия, расположенных в поселке Покровск-Уральский Североуральского городского округа.

«При проведении проверки специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» выполнены отборы проб промышленных выбросов на источниках предприятия, по результатам которых установлено превышение концентраций по запыленности (взвешенным веществам) более чем в 20 раз, а также по оксиду азота более чем в 40 раз, что свидетельствует о ненадлежащем функционировании пылегазоочистного оборудования», — сообщили в ведомстве.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 65 тыс. руб. Согласно данным из открытых источников, директором ООО «Уральский щебень» выступает Христос Мойсиев, а бенефициаром предприятия является известный уральский бизнесмен Сергей Мазуркевич.

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