УрБК, Москва, 06.11.2026. OZON-банк подтвердил сбой в работе мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«У части клиентов могут возникать сложности со входом в приложение и оплатой. Над решением проблем уже работают специалисты», — говорится в сообщении.

По данным профильных сервисов, первые сообщения о неполадках с доступом к OZON-банку и неполадки в работе приложения маркетплейса начали поступать с 11:30 мск, общий объем жалоб достиг уже 27 тыс. обращений. На портале СБОЙ.РФ о проблемах с подключением к приложению заявили более 1,2 тыс. раз.

Пользователи из разных регионов пишут об отсутствии доступа к онлайн-банку, трудностях с авторизацией и межбанковскими переводами. Клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи из-за проблем с пост-оплатой заказов по карте OZON.