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Пользователи жалуются на проблемы с доступом к OZON-банку

УрБК, Москва, 06.11.2026. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом к OZON-банку и неполадки в работе приложения маркетплейса.

По данным профильных сервисов, первые сообщения о неполадках начали поступать с 11:30 мск, общий объем жалоб достиг уже 27 тыс. обращений. На портале СБОЙ. РФ о проблемах с подключением к приложению заявили более 1,2 тыс. раз.

Пользователи из разных регионов пишут об отсутствии доступа к онлайн-банку, трудностях с авторизацией и межбанковскими переводами. Клиенты не могут получить товар в пунктах выдачи из-за проблем с пост-оплатой заказов по карте OZON.

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