В Свердловской области в 2026 году половину ипотечных выдач заняло вторичное жилье

УрБК, Москва, 05.11.2026. В январе–сентябре 2026 года в Свердловской области на покупку квартир на вторичном рынке пришлось 52% всех выданных ипотечных жилищных кредитов, тогда как на новостройки — 37%, а на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 11%.

По данным «Циана» на основе статистики ЦБ РФ, в Челябинской области вторичное жилье занимает 59% выдач, новостройки — 26%, ИЖС — 15%. В Тюменской области соотношение составляет 47% / 36% / 17%, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 60% / 30% / 10%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 50% / 40% / 10%, в Курганской области — 56% / 30% / 14%.

В целом по России за январь–сентябрь 2026 года на вторичный рынок пришлось 49% выдач, на новостройки — 36%, на ИЖС — 15%. Годом ранее, в январе–сентябре 2025 года, соотношение было иным: новостройки — 47%, «вторичка» — 37%, ИЖС — 16%. В 2024 году распределение было почти равным: 35% / 34% / 31% соответственно.

Таким образом, за два года структура ипотечных выдач прошла цикл от равномерного распределения к доминированию новостроек в 2025 году и преобладанию вторичного жилья в 2026 году. Доля ИЖС после резкого снижения с 31% до 16% не восстановилась — аналитики «Циана» называют это структурным изменением ипотечного рынка.