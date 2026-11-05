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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга введено в эксплуатацию более 91 тысячи «квадратов» жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Депутаты екатеринбургской городской думы в рамках выездного заседания оценили работу администрации Верх-Исетского района. О благоустройстве территории, строительстве дорог и жилья рассказал глава района Владимир Лобанов.

В. Лобанов сообщил, что в течение этого года в районе введено в эксплуатацию более 91 тыс. кв. м жилых помещений в многоквартирных домах. Значительный объем ввода жилья запланирован в IV квартале этого года. В этом году благоустроена Аллея шифровальщиков Урала на ул. Антона Валека. В аллее появилась тематическая зона: установлены малые архитектурные формы, инсталляция с шифровальным текстом, новые скамейки и урны. На ул. Антона Валека высажены деревья, оборудован цветник.

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова тоже благоустроен. В сквере появились спортивный комплекс из брусьев для занятий разных возрастных групп, площадка с качелями, современные скамейки и урны, новые пешеходные дорожки; выполнено кронирование деревьев.

В районе проводились работы по строительству участка ул. Юрия Исламова — от ул. Металлургов протяженностью около 1,5 км. В настоящее время готовность нового участка улицы Юрия Исламова составляет 90%.

Продолжаются работы по расширению проезжей части улицы Татищева. В перспективе она соединится с улицей Юрия Исламова. К началу отопительного сезона в районе для бесперебойного снабжения ресурсами проведена замена участков тепловых сетей, сетей водопровода и водоотведения, устранены выявленные повреждения.

В рамках выездного заседания депутаты посетили школу № 74 и детские сады № 9 и № 28, здания которых нуждаются в капитальном ремонте. На встрече обсуждался вопрос финансирования работ по реконструкции.

В. Лобанов отметил, что для района остается важным вопрос строительства нового здания детской школы искусств № 11 имени Е. Ф. Светланова. Увеличение площади учреждения позволит большему количеству детей заниматься творчеством. На сегодняшний день проведена процедура оформления земельного участка, подготовлены эскизный проект и планировочные решения.

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