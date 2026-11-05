Центробанк планирует изменить подход к оценке заемщиков

УрБК, Москва, 05.11.2026. Центробанк планирует учредить единый формализованный перечень документов, которыми банки будут руководствоваться при анализе доходов. Об этом говорится в обзоре регулятора за III квартал 2026 года.

Сейчас у каждой кредитной организации свои правила: кто-то опирается на справку 2-НДФЛ, кто-то дополнительно смотрит выписки по счетам или данные из бюро кредитных историй. Новая инициатива как раз призвана унифицировать этот процесс. Конкретный список документов для нового единого перечня пока не утвержден.

Еще одно нововведение — обновленный подход к реструктуризации кредита: если процентная ставка снижается в силу новых законов или правительственных актов, такое изменение не будет считаться реструктуризацией. Это позволит банкам не формировать повышенные резервы и не ограничивать выдачу кредитов в таких случаях.

Планируется также ограничить выдачу ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без эскроу-счетов, если единственным обеспечением выступает земельный участок. ЦБ намерен пересмотреть и некоторые ипотечные механизмы, в частности, ограничить схемы с «динамичной» ипотекой (когда платежи в первые годы сильно меньше, а потом резко растут), так как они повышают риск дефолта. ЦБ планирует, что все эти изменения заработают в I квартале 2027 года.