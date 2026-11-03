В Екатеринбурге представят выставку-комикс о пожилом Бэтмене

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Выставка художницы Ксении Васениной «Пожилой Бэтмен. В поисках хорошего настроения» откроется 6 ноября в кофейне «Истории» в Екатеринбурге. Экспозиция станет дебютной для автора, сообщили организаторы.

Главный герой работ — 68-летний пенсионер, который не расстается с розовым костюмом Бэтмена и пытается вернуть хорошее настроение. По замыслу художницы, персонаж живет в параллельной вселенной, не связанной с голливудскими франшизами.

Открытие выставки, презентация и встреча с художницей пройдут 6 ноября в 18:00 в кофейне «Истории» на улице Пушкина, 4. Вход свободный.

До открытия экспозиции изображения персонажа можно увидеть на цветочных плиточках на улицах Екатеринбурга.