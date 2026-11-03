В Екатеринбурге с 9 ноября закроют движение транспорта по улице Резервной

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. В Екатеринбурге с 9 ноября закроют движение транспорта по ул. Резервной. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Движение закроют на трех участках ул. Резервной:

• на участке от дома № 23 по переулку Пшеничному до дома № 66 по ул. Дальней с 9 ноября по 10 декабря;

• от дома № 65 по ул.Дальней до дома № 100 по ул. Пикетной с 26 ноября по 26 декабря;

• возле дома № 99 по ул.Пикетной с 11 декабря по 10 января.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по переулку Пшеничному, ул. Дальняя, ул. Пикетная и ул. Прохожая. На перекрытой части дороги установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Для пешеходов организуют пешеходную галерею вдоль закрытого участка.

«Перекрытие движения необходимо для реконструкции водопропускных труб реки Патрушихи. Работы проводит МУП «Водоканал», — объяснили в департаменте города.