ГлавнаяНовости
10 августа 202617:49

В Екатеринбурге закроют движение по улицам Гастелло и XXII Партсъезда с 17 августа

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по ул. Гастелло — от дома № 38 на ул. Павлодарской до переулка Каслинского с 17 августа по 15 октября.

В департаменте информполитики администрации сообщили, что это связано со строительством тепловой сети. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Павлодарской — Щербакова — переулку Каслинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

С 17 августа также закроют движение транспорта на участке от дома № 4 по ул. XXII Партсъезда до дома № 8 по ул. Донбасской. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по ул. Орловской, переулкам Черниговскому и Медицинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Завтра, 11 августа, закроют движение и в микрорайоне «Семь ключей» по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от участка № 116 СНТ «Движенец» до участка № 1 КС «Березка». Автомобилисты смогут объехать перекрытие по близлежащим улицам: Пензенской, Вологодской, переулку Рыбинскому, Воронина и Ангарской. Открыть участок планируется 15 сентября.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
10 августа 202618:17

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице XXII Партсъезда

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке от дома № 4 по ул. XXII Партсъезда до дома № 8 по ул. Донбасской с 17 августа по 30 сентября. Это связано с модернизацией магистральных тепловых сетей, объяснили в департаменте информполитики администрации города. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по ул. Орловской, переулкам Черниговскому и Медицинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся. Завтра, 11 августа закроют движение и в микрорайоне «Семь ключей» по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от
04 августа 202618:17

В Екатеринбурге закроют движение транспорта с 11 августа по улице Тяговой

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта в микрорайоне «Семь ключей» с 11 августа по 15 сентября по ул. Тяговой. Это связано со строительством газопровода низкого давления, сообщает департамент информполитики администрации города. Речь идет о закрытии участка по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от участка № 116 СНТ «Движенец» до участка № 1 КС «Березка». Автомобилисты смогут объехать перекрытие по близлежащим улицам: Пензенской, Вологодской, переулку Рыбинскому, Воронина и Ангарской. С 3 августа закрыто и движение по
05 августа 202618:17

В Екатеринбурге закроют движение транспорта с 11 августа по улице Тяговой

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта в микрорайоне «Семь ключей» с 11 августа по 15 сентября по ул. Тяговой. Это связано со строительством газопровода низкого давления, сообщает департамент информполитики администрации города. Речь идет о закрытии участка по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от участка № 116 СНТ «Движенец» до участка № 1 КС «Березка». Автомобилисты смогут объехать перекрытие по близлежащим улицам: Пензенской, Вологодской, переулку Рыбинскому, Воронина и Ангарской. С 3 августа закрыто и движение по
04 августа 202618:17

В Екатеринбурге с 17 августа закроют движение транспорта по переулку Встречному

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2026. В Екатеринбурге с 17 августа по 7 октября закроют движение транспорта по пер. Встречному, в районе здания № 14/1. Это связано со строительством тепловой сети, сообщает пресс-служба горадминистрации. Со стороны улицы Серафимы Дерябиной объезд для автомобилистов организуют по улицам Репина — Посадская — Белореченская. Со стороны ул. Белореченской — по улицам Шаумяна — Серафимы Дерябиной. Движение общественного транспорта не изменится. С 11 августа по 15 сентября закроют движение транспорта и по ул. Тяговой от дома № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке
22 июля 202418:17

В Екатеринбурге с 6 августа по 31 октября будет закрыто движение в Черниговском переулке

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. В Екатеринбурге с 6 августа по 31 октября будет закрыто движение автотранспорта в Черниговском переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «Рабочие ЕМУП «Водоканал» закроют движение транспорта по переулку Черниговскому, от улицы Орловской до улицы Донбасской, c 6 августа по 31 октября», — говорится в сообщении. На данном отрезке рабочие будут прокладывать сети водоснабжения. Объезд закрытого участка будет организован по улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской и переулку Суворовскому. На движение общественного транспорта