В Екатеринбурге закроют движение по улицам Гастелло и XXII Партсъезда с 17 августа

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по ул. Гастелло — от дома № 38 на ул. Павлодарской до переулка Каслинского с 17 августа по 15 октября.

В департаменте информполитики администрации сообщили, что это связано со строительством тепловой сети. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Павлодарской — Щербакова — переулку Каслинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

С 17 августа также закроют движение транспорта на участке от дома № 4 по ул. XXII Партсъезда до дома № 8 по ул. Донбасской. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по ул. Орловской, переулкам Черниговскому и Медицинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Завтра, 11 августа, закроют движение и в микрорайоне «Семь ключей» по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от участка № 116 СНТ «Движенец» до участка № 1 КС «Березка». Автомобилисты смогут объехать перекрытие по близлежащим улицам: Пензенской, Вологодской, переулку Рыбинскому, Воронина и Ангарской. Открыть участок планируется 15 сентября.