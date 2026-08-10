В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице XXII Партсъезда

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участке от дома № 4 по ул. XXII Партсъезда до дома № 8 по ул. Донбасской с 17 августа по 30 сентября.

Это связано с модернизацией магистральных тепловых сетей, объяснили в департаменте информполитики администрации города. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по ул. Орловской, переулкам Черниговскому и Медицинскому. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Завтра, 11 августа закроют движение и в микрорайоне «Семь ключей» по ул. Тяговой от № 97 до участка № 116 СНТ «Движенец» и на участке проезда от участка № 116 СНТ «Движенец» до участка № 1 КС «Березка». Автомобилисты смогут объехать перекрытие по близлежащим улицам: Пензенской, Вологодской, переулку Рыбинскому, Воронина и Ангарской. Открыть участок планируется 15 сентября.